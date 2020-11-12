Полигон ТКО в Каменке в этом году до ума доведен не будет

Рекультивация и сдача в срок полигона ТКО в Каменке затягиваются. В этом году работы в намеченном объеме выполнены не будут. Об этом сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

У нас есть риски, они очень обоснованы. Сегодня мы опять связывались с Ясинским Владимиром Борисовичем (директор ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» — ред.). Отставание от календарного графика и отставание от кассового графика значительные. Они не успеют, с этой ситуацией не справятся, – сказала Проценко.

В ответ на это Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал наложить штрафные санкции на подрядчиков и должностных лиц, ответственных за срыв реализации контракта.

По всем объектам, которые не будут реализованы в срок, я подниму документы. Везде, где я найду зазоры, где нарушены сроки, в части переписки, это все будет поставлено в вину руководителям, которые отвечали за это направление, – сказал Аксёнов.

Рекультивация полигона ТКО в симферопольском микрорайоне Каменка выполняется в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Стоимость проекта — свыше миллиарда рублей. Ранее шла речь о сдаче рекультивированного полигона к 15 декабря. Отставание наметилось еще несколько месяцев назад из-за срывов поставки оборудования для полигона. Отметим, еще в августе сообщалось, что все работы в Каменке «идут по плану».

Всего в рамках федеральной целевой программы в Крыму рекультивируются 5 полигонов, ещё 2 включены в региональный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Вместе с тем, на территории Республики в рекультивации нуждаются еще 11 отработанных полигонов, а для выполнения данных мероприятий необходима поддержка из федерального бюджета.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.