Поликлиническая служба Севастополя в праздничные дни работает в штатном режиме

Директор Департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов проверил работу поликлиники №1 на ул. Адмирала Октябрьского.

В поликлинике 4 января идёт плановый приём у терапевта и невролога, а также работают два кабинета неотложной помощи: для больных с температурой и признаками ОРВИ, и отдельно ведётся приём больных с другими заболеваниями в острых состояниях.

Мы сегодня пообщались с врачами и пациентами на плановом приёме и в кабинетах неотложной помощи. Также оценили готовность процедурного и прививочного кабинета к началу вакцинации от коронавируса: тут есть всё необходимое оборудование, специалисты обучены, — рассказал Виталий Денисов.

За утро 4 января поликлиники городской больницы №1 приняли около 400 вызовов на дом, на выезде работает 20 бригад. Пациентов с подтверждённым коронавирусом ежедневно обзванивают медики.

С 1 января поликлиника принимала вызовы, медики выезжали, брали мазки первичные и повторные, развозили лекарства пациентам с подтверждённым коронавирусом, в праздничные дни никаких внештатных ситуаций не возникало, — уточнила заведующая поликлиникой №1 Оксана Белова.

Как отметили в пресс-службе правительства Севастополя, сегодня Виталий Денисов также проверил работу Регионального сосудистого центра.

Фото: sev.gov.ru.