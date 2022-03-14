Полиция Симферополя и общественники провели акцию по очистке города от рекламы опасных веществ

«Здоровое будущее» – такую акцию по уничтожению граффити с рекламой наркотиков провели сотрудники Управления МВД России по г. Симферополю при участии представителей Общественного совета администрации крымской столицы и волонтеров.

Злоумышленники используют стены домов и городскую инфраструктуру для размещения рекламы наркотиков. Это не только портит внешний вид фасадов, но и втягивает в преступную деятельность молодежь.

На первом этапе акции полицейские и активисты обследовали стены домов и строений в районе улиц Севастопольской и Залесской. Выявленные надписи с контактами наркодилеров и предложениями о сбыте запрещенных веществ сотрудники полиции зафиксировали для дальнейшего проведения оперативной работы, после чего участники рейда закрасили их, — сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказала старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Симферополю Олеся Криворучко, такие мероприятия проводятся на постоянной основе. Их главная цель – привлечь внимание общественности к незаконному обороту наркотиков и остановить распространение преступной рекламы, что невозможно без участия симферопольцев, которым небезразлично будущее их города и детей.

Полиция обращается к гражданам:

— если вы стали свидетелями нанесения надписей противоправного содержания на зданиях или заборах – сообщите об этом в полицию;

— своевременное обращение в органы внутренних дел поможет в короткие сроки раскрыть преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно ст. 6.13 КоАП РФ, за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров предусмотрено наложение на граждан административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

Побороть распространение и употребление наркотических средств можно только совместными усилиями.

Фото: МВД по РК.

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