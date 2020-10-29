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Поножовщина в одном из баров Симферополя
пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Симферополю

Поножовщина в одном из баров Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:11 29.10.2020

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардииимферполь, находившиеся на маршруте патрулирования в одного из микрорайонов Симферополя, оказали содействие полицейским в задержании злоумышленника, напавшего на посетителя развлекательного заведения.

Прибыв ранним утром для проверки сообщения о происшествии в один из баров столицы Крыма, росгвардейцы обнаружили там раненого в область груди мужчину. Как было установлено, между посетителями бара произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес потерпевшему колотое ранение в область сердца неустановленным предметом. Нападавший с места происшествия скрылся. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, оказав доврачебную помощь пострадавшему и вызвав медиков, приняли необходимые для задержания подозреваемого меры. Вскоре они задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, облик которого совпал с приметами злоумышленника. Для дальнейшего разбирательства мужчина передан полиции, — озвучили детали ЧП в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Симферополю.

 

Поножовщина в одном из баров Симферополя

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