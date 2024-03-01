Поручение Главы Крыма: в городах Республики необходимо ликвидировать дорожные заторы

Движение транспорта предлагается регулировать за счет работы светофоров по принципу «зеленой волны».

Организация эффективного движения транспорта по улично-дорожной сети городов за счет модернизации и регулировки светофорных объектов является одной из важных задач органов власти Республики. Об этом заявил Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе рабочего совещания в Центре организации обеспечения безопасности дорожного движения РК.

По информации начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым Анатолия Борисенко, в Симферополе уже была произведена модернизация 36 светофоров, которые оборудованы устройствами для анализа ситуации на дорогах и контроля движения транспорта.

Сергей Аксёнов поручил в обязательном порядке отрегулировать светофоры в режиме «зеленой волны», чтобы не только обеспечить безопасное движение транспортных средств, но и решить проблему с дорожными заторами.

Нужно организовать работу так, чтобы город забыл, что такое автомобильная пробка, особенно в часы пик. Это гарантия, в том числе того, что общественный транспорт соблюдает выверенный график движения. Прошу уделить особое внимание проблемным участкам, включая кольцевые перекрестки, – сказал Глава Крыма.

По его словам, работы не должны ограничиваться одним Симферополем: вопросы с заторами необходимо разрешить во всех городах Республики.

Так, новые светофоры были установлены в столице на улицах Севастопольской и частично Киевской, по проспекту Кирова и Вернадского, а также начались работы по проспекту Победы. Программное обеспечение позволит применять различные режимы регулирования движения как автоматически, так и с помощью операторов.

Сергей Аксёнов акцентировал необходимость повышения качества работы городского общественного транспорта.

От граждан продолжает поступать много нареканий. Министр транспорта Республики Крым Николай Николаевич Лукашенко должен активизировать подбор водителей для пассажирских транспортных средств. Считаю, что в настоящее время эта работа ведется на недостаточном уровне, ситуацию нужно исправлять. Николай Николаевич лично проконтролирует вопросы поиска и найма специалистов, – поставил задачу Глава Республики.

Помимо этого, в ходе совещания было презентовано программное обеспечение на базе Центра организации обеспечения безопасности дорожного движения РК, при помощи которого будет осуществляться регистрация запросов и обращений от граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Эта мера позволит контролировать выполнение работ по заявкам, а также поможет работникам сферы ЖКХ предоставлять услуги населению более оперативно.