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Порядка двухсот крымских школ приняли участие в вебинарах по финансовой грамотности Банка России
фото: pxhere.com

Порядка двухсот крымских школ приняли участие в вебинарах по финансовой грамотности Банка России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:10 20.01.2022

В 2021 году онлайн-уроки по финансовой грамотности Банка России охватили 195 крымских школ. Всего вебинары набрали почти 35 тысяч просмотров, что на 10 тысяч больше, чем в 2020 году.

Дистанционная форма занятий уже стала нормой в образовательном процессе – она позволяет значительно экономить время и уделять внимание дополнительному обучению. С каждым годом к вебинарам по финансовой грамотности Банка России в Крыму подключается все больше школьников и педагогов, что говорит о востребованности темы, – цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Банка России Ирину Яблучанскую.

Проект состоит из весенней и осенней сессий. Новая весенняя сессия онлайн-уроков стартует уже 20 января и продлится до 22 апреля 2022 года. Онлайн-уроки охватывают 18 тем разного уровня сложности – от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования. Дистанционные занятия также позволят научиться составлять личный финансовый план, узнать принципы кредитования и страхования, возможности финансовых инструментов, получить базовые знания о налоговых вычетах и будущей пенсии.

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Подключиться к вебинарам можно как группами, так и индивидуально из дома: пошаговая инструкция размещена на сайте. Участниками проекта могут также стать детские дома, школы-интернаты и другие образовательные организации. Так, в прошлом году слушателями стали студенты 30 учреждений среднего профессионального образования. Чтобы закрепить пройденный на уроках материал, можно скачать готовые комплекты игр по финансовой грамотности.

Напомним, образовательный онлайн-проект Банка России в Республике Крым реализуется с февраля 2017 года совместно с региональным министерством образования, науки и молодежи. В популяризации проекта участвует также Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования.

Источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации


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