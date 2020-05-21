Посещение крымских заповедников будет платным

Руководство объединённых крымских заповедников проводит паспортизацию туристических вход. Об этом сегодня на онлайн-пресс-конференции сообщил директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

Безусловно, будут места, в которые мы людей пускать не будем, поскольку есть опасения, что снизится их экологическая ценность. Мы отрегулируем этот процесс, и я думаю, что большинство людей будут довольны – останутся тропы, точки показа, смотровые площадки, — цитирует Бородина ИА «Крыминформ».

Он уточнил, что сейчас проводится паспортизация маршрутов. Также обещают оборудовать стоянки для туристов с палатками и зоны для пикников.

Руководитель объединённой дирекции подтвердил: проход на территорию заповедников, особо охраняемых природных территорий будет платным, но конкретные расценки не назвал, так как они согласовываются с минприроды РК.

Законодательство позволяет нам принимать эту оплату. Мы в принципе определились с ценой – она не такая большая, а для жителей Крыма будет снижена ещё вдвое. Будет определённая категория лиц, для которых вообще бесплатно, – рассказал Бородин.