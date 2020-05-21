Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Экология Крыма | Посещение крымских заповедников будет платным

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Посещение крымских заповедников будет платным
Фото: ЖЖ

Посещение крымских заповедников будет платным

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 21:00 21.05.2020

Руководство объединённых крымских заповедников проводит паспортизацию туристических  вход. Об этом сегодня на онлайн-пресс-конференции сообщил директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

Безусловно, будут места, в которые мы людей пускать не будем, поскольку есть опасения, что снизится их экологическая ценность. Мы отрегулируем этот процесс, и я думаю, что большинство людей будут довольны – останутся тропы, точки показа, смотровые площадки, — цитирует Бородина ИА «Крыминформ».

Он уточнил, что сейчас проводится паспортизация маршрутов. Также обещают оборудовать стоянки для туристов с палатками и зоны для пикников.

Руководитель объединённой дирекции подтвердил: проход на территорию заповедников, особо охраняемых природных территорий будет платным, но конкретные расценки не назвал, так как они согласовываются с минприроды РК.

Законодательство позволяет нам принимать эту оплату. Мы в принципе определились с ценой – она не такая большая, а для жителей Крыма будет снижена ещё вдвое. Будет определённая категория лиц, для которых вообще бесплатно, – рассказал Бородин.

 

Посещение крымских заповедников будет платным

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.