После плановых учений в Крыму военнослужащие возвращаются в пункты постоянной дислокации

Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах в Крыму, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Личный состав подразделений совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок. Железнодорожными эшелонами боевую технику и водительский состав подразделений доставят в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в Дагестан и Северную Осетию, — сообщает пресс-служба ЮВО.

По прибытии в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

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