Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | После вмешательства прокуратуры в одном из ГУПов Симферополя погашен долг по зарплате в 5,5 млн. рублей

crimeapress_news



реклама в крыму
После вмешательства прокуратуры в одном из ГУПов Симферополя погашен долг по зарплате в 5,5 млн. рублей
Иллюстрация: sovsakh.news

После вмешательства прокуратуры в одном из ГУПов Симферополя погашен долг по зарплате в 5,5 млн. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:27 05.06.2021

Прокуратура Симферополя провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности одного из государственных унитарных предприятий.

Установлено, что руководством организации нарушены сроки выплаты заработной платы за период с февраля по апрель 2021 года. Общая сумма задолженности перед 118 работниками составила более 5,5 млн. рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю предприятия представление. Кроме того, в отношении предприятия и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Отмечается, что после прокурорского вмешательства задолженность была полностью погашена.

После вмешательства прокуратуры в одном из ГУПов Симферополя погашен долг по зарплате в 5,5 млн. рублей

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.