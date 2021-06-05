После вмешательства прокуратуры в одном из ГУПов Симферополя погашен долг по зарплате в 5,5 млн. рублей

Прокуратура Симферополя провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности одного из государственных унитарных предприятий.

Установлено, что руководством организации нарушены сроки выплаты заработной платы за период с февраля по апрель 2021 года. Общая сумма задолженности перед 118 работниками составила более 5,5 млн. рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю предприятия представление. Кроме того, в отношении предприятия и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Отмечается, что после прокурорского вмешательства задолженность была полностью погашена.