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Последствия ливня в Ялте 26 июня: 21 здание подтоплено

Последствия ливня в Ялте 26 июня: 21 здание подтоплено

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:48 26.06.2021

Последствия ливня в Ялте 26 июня в несколько раз меньше, чем при наводнении 18 июня . По данным ЕДДС, всего поступило 21 обращение о возможных подтоплениях в трёх частных домовладениях, 15 многоквартирных домах,  станции техобслуживания и гостинице.  Как и в случае потопа, случившегося 18 июня, в первую очередь пострадали строения, расположенные вблизи рек – улицы Кривошты, Вергасова, Киевская, Ломоносова, Бирюкова, Спендиарова.  В места подтоплений оперативно выехали председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, его заместитель Игорь Михайличенко, глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель ЯГС Константин Шимановский и глава администрации Ялты Янина Павленко.

С учётом того, что передали 20 миллиметров осадков, а это одна шестая того, что мы получили 18-го числа, и это опять создало локальную угрозу. Поэтому сейчас мы стягиваем все силы во все «узкие места», как мы их назвали.  После того, как устраним все последствия, сядем и будем разбирать каждую конкретную ситуацию. Пока главное – жизнь людей и не допустить повторных подтоплений домов, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Основная причина сложившейся ситуации, по слова главы администрации, состоит в том, что дома и в том числе многоэтажки построены слишком близко к руслам рек.

Наша задача – защитить эти участки.  И как уже говорила, в дальнейшем при разработке градостроительной документации нужно исключить строительство жилья вплотную к руслам рек, — уточнила Янина Павленко.

По данным начальника  ГУ МЧС России по Республике Крым, генерал-майора внутренней службы Аркадия Ожигина, в настоящее время, группировка МЧС совместно со службами Департамента ЖКХ продолжает работу по откачке воды из подвальных помещений, общая численность группировки МЧС составляет 480 человек, ситуация под контролем.

Последствия ливня в Ялте 26 июня: 21 здание подтоплено

Последствия ливня в Ялте 26 июня: 21 здание подтоплено

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