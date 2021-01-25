Последствия воскресной трагедии в п. Орловка: в Севастополе проверят все недострои

Напомним, 24 января в посёлке Орловка под Севастополем погиб подросток: на территории недостроя на него обрушилась бетонная плита — здесь и здесь подробности ЧП. В результате обрушения также пострадали еще двое детей. Правоохранители проводят расследование. Правительство города в свою очередь инициировало инвентаризацию всех недостроенных объектов в регионе.

Главам муниципалитетов с земельным контролем необходимо провести полную инвентаризацию недостроенных объектов на всей территории города. Как минимум две недели на эту работу понадобится. Разберем каждый объект, примем соответствующие меры. Алгоритм простой – выявили недострой, проверили, если есть собственник, выдали соответствующее предписание. Как минимум все должно быть огорожено и находиться под охраной. Если не происходит никаких действий – сносим, обеспечиваем безопасность. Ни за кем бегать не будем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатор Михаила Развожаева.

В Правительстве города отмечают: Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Александру Кулагину оказать всю необходимую помощь семье погибшего подростка.