Последствия массированной морской и воздушной атаки ВСУ на Севастополь

Вчера мы сообщали (ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ) о 12 уничтоженных морских безэкипажных катерах противника. К вечеру их стало 15.

Около 19.30 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ, — сообщило Минобороны РФ.

12+3 = 15. Направлялись БЭКи все-таки к Севастополю. Это стало ясно уже посреди ночи, когда город подвергся массированной атаке дронов – воздушной и морской. «Горячие головы» насчитали до сотни беспилотников. По информации Минобороны РФ, их было чуть больше пятидесяти.

Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пятьдесят один БпЛА над территорией Крымского полуострова, сорок четыре БпЛА над территорией Краснодарского края, шесть БпЛА над территорией Белгородской области и один БпЛА над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря, — говорится в сообщении военного ведомства.

Отметим, что этой же ночью противник атаковал с помощью БпЛА инфраструктурные объекты в Туапсе, Новороссийске… Ключевое слово – «инфраструктурные объекты». Если накануне ВСУ сосредоточили силы и средства для удара по военному аэродрому Бельбек (успешно/не успешно – гадание на кофейной гуще в пабликах «телеги», официальной информации толком нет), то этой ночью, как мы понимаем, целями стали нефтеперерабатывающий завод, портовый терминал, склады, а в Севастополе – Балаклавская ТЭС и электроподстанции.

Частично цели атаки достигнуты. В Севастополе – перебои с подачей электроэнергии, веерные отключения. Как уточняется, из-за взрыва после падения сбитого дрона.

Специалисты делают всё возможное, чтобы полностью восстановить работу подстанции «Севастополь» после ночной атаки, однако на это потребуется больше времени — по предварительным оценкам, около суток. Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света. О том, когда и в каких районах города будут отключать электричество, будут информировать коммунальные службы. В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах. Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики — с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее. Буду информировать о ходе работ, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Смена тактики? Враг понял, что до Крымского моста дотянуться нереально и ударил там, где не ждали. Ну не то чтобы совсем не ждали, но вражеская разведка, осущесвляемаяи дронами ВСУ, и натовскими самолетами, нашла относительно малозащищенные ПВО направления. Согласитесь, атака БпЛА со стороны Балаклавы менее ожидаема, нежели со стороны Стрелецкой, Казачьей бухт, Северной стороны Севастополя. Спасибо, враг, за науку, будем совершенствовать защитные рубежи.

Особое внимание (на наш «диванный» взгляд) все-таки надо уделить РЭБ. Судя по видео во вражеских пабликах (не будем дублировать, кому надо, найдет, кому не надо — просто поверьте на слово), для атаки на Крым и Краснодарский край использовались «рамы» — китайские коммерческие дроны самолетного типа «Mugin-5/SkyEye 4450».

Заказать такую летающую раму (внимание на хвост и станет понятно, почему «рама») можно по Интернету (цена в рублях – от 300 тысяч). С учетом массовых истеричных «сборов средств на дроны», практикуемых украинцами как на родине, так и за границей, очень даже вероятно, что сотни (если не тысячи) таких «китайцев» пополнили ряды техники ВСУ. Бак «Мугина» — на 27 литров, дальность полета от 450 до 650 км. Может нести на себе до 25 килограммов взрывчатки, время полета — до 7 часов со скоростью до 150 км/ч. Идеальный камикадзе – дешевый, большой, одноразовый, опасный.

Таких «китайцев» наши бойцы поднаторели дезориентировать и сажать с помощью РЭБ. На фото 2023 года «Mugin-5» в поялх под Джанкоем. Есть на эти дроны методы, важно быть готовыми (организационно и технически) и уметь это делать.

По БЭКам уже нашли «методику». Делается это так.

Безэкипажный катер (БЭК) – техника коварная. Он может находиться в открытом море, в «спящем режиме» до 60 часов. Оператор управляет таким БЭКом при помощи радиокоманд. Обратно поступает телеметрия и видеосигнал с оптико-электронной системы катера. Связь с дроном осуществляется через спутниковую систему «Starlink» с шифрованием сигнала. Обнаружить и подавить такой сигнал очень трудно. Морские пираты, обнаруженные вчера, явно «кучковались» для массированной атаки (Крымского моста?). Но эта техника – не «вундерваффе». Весьма уязвима (логика понятна, зачем камикадзе броня). И да, никакой брони на них-то нет. Эффективно поражаются любым стрелковым оружием (лучше крупнокалиберным пулеметом). Быстры, маневренны (от конкретного оператора это, конечно, зависит, в ВСУ уже поднаторели в подготовке кадров-«дроноводов»), но от вертолета такой БЭК (с «самым-пресамым» оператором) не уйдет 100%.

Кстати, по Сети «гуляют» фото выброшенного на берег под Севастополь украинского БЭКа еще и с ракетой «воздух-воздух» Р-73. Фотографии эти не совсем свежие – еще от 7 мая, но суть передают верно. Морские дроны еще как уязвимы. Важно вовремя их заметить. Дальше дело техники, то есть меткости.

Возвращаясь же к теме относительно удачной воздушной атаки ВСУ… Помните закон перехода количества в качество? Из сотни БпЛА один-другой да просочится. Особенно в условиях «перегруженной» системы ПВО.

Есть в этой истории и «плюс», кажется враг «выплюнул» почти все, что накопил для «страшного удара» то ли по Крымскому мосту, то ли по Черноморскому флоту… Будет передышка, которой надо воспользоваться и для нанесения ударов по местам изготовления, хранения, дислокации как воздушных, так и морских дронов ВСУ, и для усиления «зонтика» нашей ПВО.

PS. Уважаемый «Рыбарь» предупреждает: нельзя расслабляться! За массированным ударом беспилотников может последовать массированная ракетная атака.

Как мы прекрасно видим, атаки ВСУ вновь выросли по числу применяемых средств. Это самое крупное нападение за всё время СВО, целью которого было поражение энергообъектов в Севастополе и Краснодарском крае, а также перегрузка систем ПВО. Сейчас локальные проблемы присутствуют в нескольких районах Севастополя, в городе введены плановые отключения энергосбережения для проведения ремонтно-восстановительных работ, но всё же основной удар удалось сдержать. При этом расслабляться не стоит. Помните тактику прошлого года? После массированных налётов БЛА идет не менее масштабная ракетная атака, так что и сейчас этого стоит ожидать, — пишет Телеграм-канал «Рыбарь».