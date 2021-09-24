Послесловие к массовой драке на АЗС в Евпатории — возбуждено уголовное дело

В Крыму возбуждено уголовное дело после массовой драки на АЗС в Евпатории. Той самой, что завершилась стрельбой и задержанием 58 человек.

В рамках дела в качестве подозреваемого задержан 31-летний уроженец одного из регионов Северного Кавказа. Об этом задержании — ЗДЕСЬ. В МВД по РК уточнили: ранее по факту причинения гражданину телесных повреждений было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ.

В ночь на 22 сентября сотрудники полиции задержали 58 участников конфликта на одной из автозаправочных станций в Евпатории. У некоторых задержанных изъяли травматическое оружие. В результате конфликта пострадал 40-летний житель Евпатории. Мужчину доставили в лечебное учреждение, где у него диагностировали переломы костей лица, повреждения костей свода и основания черепа, — напомнили в полиции.