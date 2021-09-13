 Посольство России передало МИД Чехии ноту в связи с задержанием Александра Франчетти

Россия направила Чехии ноту в связи с задержанием в Праге гражданина РФ Александра Франчетти.

В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина А.Франчетти потребовали в ходе беседы с Послом Чехии в Москве В.Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений.

Предупредили Посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны.

Посольство России в Чехии направило в МИД Чешской республики соответствующую ноту. Ожидаем от чешской стороны оперативной реакции на наши обращения и ответов на поставленные вопросы, — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.