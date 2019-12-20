Посольство США на Украине сделало заявление по Крыму, ну-ну

Посольство США на Украине отреагировало на принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о правах человека в Крыму.

Мы приветствуем резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о защите прав человека в Крыму. Соединенные Штаты твердо выступают на стороне Украины, поддерживая ее суверенитет и территориальную целостность перед лицом неприемлемой агрессии России, – говорится в сообщении штатовского диппредставительства в Twitter .

О защите прав человека в Крыму за последние 5 лет не говорил на Западе только ленивый. Однако ни одна из структур: от ярых общественников до ООН не озаботилась нарушениями прав крымчан во время украинских «блокад» (водной, энергетической, транспортной), из-за проблем с пересечением границ, в связи с массовыми преследованиями и арестами ЗА ИНАКОМЫСЛИЕ на территории самой Украины.

Ну да, ну да, двойные стандарты. Мы в курсе. Помните миссию Совета Европы во главе с Жераром Штудманом? Она не выявила на полуострове «ничего такого эдакого». Итог? Доклад миссии был заблокирован, поскольку он «не показал того, что должен был показать».

Поэтому от очередного-неочередного заявления посольства США где-то на Украине крымчанам не холодно и не жарко. Это все, что мы должны знать о соблюдении прав человека в Крыму.

Сеня Фрименс.