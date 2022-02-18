Поссорился и отомстил? Суд в Крыму расценил это как ложный донос

В Крыму осужден 36-летний мужчина за ложный донос о совершении преступления. Советским районным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ.

Судом установлено, что после семейной ссоры сожительница подсудимого ушла проживать к родственникам, не желая продолжать с ним общение. С целью возвращения последней подсудимый подал заведомо ложное заявление в территориальное отделение полиции о хищении женщиной принадлежащих ему денежный средств, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил жителю Советского района наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!