Поставки необходимого оборудования для лечения пациентов с COVID-19 в Крыму — под контролем

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции поручил выяснить потребность в бактерицидных рециркуляторах воздуха и других необходимых принадлежностях для соблюдения санитарных норм предприятий сферы услуг в Крыму.

Задача власти на данный момент — помочь предпринимателям и дать им возможность работать. Понимаем, что сейчас, когда возобновляется работа сферы услуг, оказалось, что практически невозможно купить аппараты, необходимые для соблюдения всех противоэпидемиологических норм. Нужно просчитать потребность и решать этот вопрос с министерством промышленной политики Республики Крым, — пояснил Глава РК.

По информации Сергея Аксёнова, на данный момент поставки необходимого оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под контролем.

Сейчас в крымских больницах достаточно аппаратов ИВЛ, ожидаем дополнительные поставки в ближайшее время. На всех необходимых федеральных ресурсах оставлены запросы, ожидаем своей очереди. Однако прошу жителей Крыма достоверно указывать все контактные лица в случае выявления заболевания. Это поможет быстрее остановить распространение коронавируса, — добавил Глава Республики.

Сергей Аксёнов подтвердил, что после 12 мая в Крыму рассматривается введение масочного режима (подробнее — ЗДЕСЬ).