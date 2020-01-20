 Повторно сел за руль пьяным – возможен «реальный срок». Случай в Симферополе

Нарушителю грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.
В Симферополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении лица, очередной раз управлявшего автомобилем в состоянии опьянения.
Гражданин А. постановлением мирового судьи в ноябре 2018 года признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.
В апреле 2019 года приговором суда А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и осужден к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением любым видом транспортных средств сроком на 2 года.
По версии органа дознания А., будучи подвергнутым административному наказанию, имея не снятую и не погашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, повторно нарушил установленный правилами дорожного движения запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, лицом, не имеющим права управления транспортным средством, — сообщили в крымской прокуратуре.
В июле 2019 года сотрудниками ДПС на бульваре Ленина в Симферополе был остановлен автомобиль «DAEWOO LANOS» под управлением того самого А. И… да, у него снова были выявлены признаки опьянения. По результатам теста установлено наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в концентрации 0,948 мг/л.
Словом, крымчанин «доигрался». Дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Симферополя. Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.