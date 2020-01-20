 Повторно сел за руль пьяным – возможен «реальный срок». Случай в Симферополе

В Симферополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении лица, очередной раз управлявшего автомобилем в состоянии опьянения.

Гражданин А. постановлением мирового судьи в ноябре 2018 года признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.

В апреле 2019 года приговором суда А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и осужден к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением любым видом транспортных средств сроком на 2 года.

По версии органа дознания А., будучи подвергнутым административному наказанию, имея не снятую и не погашенную судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, повторно нарушил установленный правилами дорожного движения запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, лицом, не имеющим права управления транспортным средством, — сообщили в крымской прокуратуре.