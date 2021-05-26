Правительство Украины ввело санкции против 11 российских артистов. Были в Крыму

Кабинет министров Украины ввел персональные санкции в отношении 11 российских артистов, которые посещали Крым. Такое решение было принято 26 мая на заседании кабмина.

Внести в трехдневный срок на рассмотрение СНБО Украины предложения относительно введения сроком на три года персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по списку, — говорится в тексте распоряжения.

В секционный список попали актеры Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов. Также в «черном списке» певица Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский. Санкции против них вводятся на три года. Они не смогут въезжать на территорию Украины.

В начале 2021 года министерство культуры и информационной политики Украины включило в «черный список» российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову. Отмечалось, что певицы якобы несут угрозу национальной безопасности «незалежной».

По материалам «Известий».