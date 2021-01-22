Правительство включило трассу «Таврида» в перечень автомобильных дорог федерального значения

Трасса А-291.

Трасса «Таврида» в Крыму (Керчь – Симферополь – Севастополь) включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Постановление

Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие. Такие мероприятия в свою очередь помогут сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова, — отмечает пресс-служба Кабмина.

Финансирование ремонтных работ на трассах, включённых в перечень, ведётся из Федерального дорожного фонда.

«Таврида» — главная автодорога полуострова. Трасса длиной более 250 км начинается у Крымского моста и соединяет крупнейшие города полуострова. Её пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Согласно постановлению Правительства, трассе присвоят наименование А-291.