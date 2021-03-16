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«Праздничные посадки» в Крыму. Мы – о деревьях, а вы что подумали?
Фото: минприроды РК, https://rk.gov.ru/uploads/main/attachments/23/37/8a/2d0a25c6ade2c1da1c06c5213f/604f4c36badaf9.30903249_5a3e36bdea488ac79b2c1e56a958c5c9.jpg?1.8.3

«Праздничные посадки» в Крыму. Мы – о деревьях, а вы что подумали?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 13:49 16.03.2021

В рамках празднования Дня воссоединения с Россией в Крыму проходят экологические акции,  организована посадка лесных культур и зеленых насаждений. Об этом сообщили в минприроды РК.

Сегодня сотрудники «Старокрымского лесоохотничьего хозяйства», совместно с представителями органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления высаживали деревья в парке пгт. Ленино, а также на аллее Кировского сельского поселения Ленинского района.

18 марта сотрудниками ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» совместно с педагогическим составом и учащимися будет осуществлена посадка лесных культур на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак. Начало акции запланировано на 14:00. 

22 марта силами сотрудников ГАУ РК «Белогорское лесное хозяйство» будет осуществлена посадка лесных культур на территории парка с. Зыбины Белогорского района. Начало акции запланировано на 10:00, — рассказали в минприроды РК.

Экологи приглашают неравнодушных граждан принять участие в праздничных мероприятиях.

«Праздничные посадки» в Крыму. Мы – о деревьях, а вы что подумали?

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