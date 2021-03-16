«Праздничные посадки» в Крыму. Мы – о деревьях, а вы что подумали?

В рамках празднования Дня воссоединения с Россией в Крыму проходят экологические акции, организована посадка лесных культур и зеленых насаждений. Об этом сообщили в минприроды РК.
Сегодня сотрудники «Старокрымского лесоохотничьего хозяйства», совместно с представителями органов исполнительной государственной власти и местного самоуправления высаживали деревья в парке пгт. Ленино, а также на аллее Кировского сельского поселения Ленинского района.
18 марта сотрудниками ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство» совместно с педагогическим составом и учащимися будет осуществлена посадка лесных культур на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак. Начало акции запланировано на 14:00.
22 марта силами сотрудников ГАУ РК «Белогорское лесное хозяйство» будет осуществлена посадка лесных культур на территории парка с. Зыбины Белогорского района. Начало акции запланировано на 10:00, — рассказали в минприроды РК.
Экологи приглашают неравнодушных граждан принять участие в праздничных мероприятиях.
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