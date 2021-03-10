Празднование семилетия «Крымской весны» пройдет без массовых мероприятия и шумных торжеств

Празднование семилетия «Крымской весны» на полуострове пройдет тихо. Власти не планируют проведение массовых акций. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов. Он уточнил, что о памятной дате в Крыму не забыли, ее отметят, но скромно.

Эту неюбилейную дату мы не будем масштабировать. Тем не менее, мероприятия пройдут на должном уровне. Они будут касаться наших, уже сложившихся традиционных мероприятий. Здесь в здании Госсовета пройдут основные мероприятия, где мы, конечно, будем вспоминать очень важные вехи в истории и нашей республики, и Российской Федерации, мира, — сказал Константинов.

Спикер крымского парламента отметил, что такое решение связано и с пандемией нового коронавируса, поскольку в Республике снижаются темпы распространения инфекции и власти региона стараются сохранить эту тенденцию.

Во-первых, пандемия еще идет. Сегодня у нас проводился штаб. Очень хорошие результаты, очень хорошие перспективы по пандемии в Крыму, она снижается быстрыми темпами. Мы очень надеемся, что этот результат закрепится, и мы вообще уйдем от этой темы. Поэтому нам не нужно давать дополнительных поводов, – отметил Владимир Константинов.

По его словам, это решение коллегиально, согласованное с Главой РК.