Предложения правительства Севастополя учтены в федеральном перечне наиболее пострадавших отраслей

Правительство Российской Федерации расширило перечень наиболее пострадавших отраслей экономической деятельности.

В него добавились: — 32.99.8 — производство изделий народных художественных промыслов, 47.19 — торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, 47.99.2 — деятельность по осуществлению торговли через автоматы.

Наши предприниматели неоднократно обращались в Правительство Севастополя, чтобы расширить меры поддержки на отрасли, которые относятся к ОКВЭД 47.19, а не только на его подгруппы как было ранее. Мы учли их предложения и направили соответствующее письмо в Правительство РФ c этим и другими оквэдами, в том числе 32.99.8, который уже включен в региональный перечень. Наши предложения по данным оквэдам были учтены и теперь большее число предпринимателей смогут получить помощь, которая установлена Правительством России, – отметила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

Этим отраслям будут доступны следующие меры поддержки:

— безвозмездная финансовая помощь в размере МРОТ – 12130 рублей;

— освобождение и отсрочка по арендным платежам;

— беспроцентные кредиты для оплаты труда сотрудников;

— с 1 июня можно будет получить кредиты с льготной ставкой 2% и государственной гарантией 85% кредита;

— полное списание налоговых платежей, кроме НДС, и страховые взносы за II квартал этого года, а также другие меры поддержки, которые в будущем будут приняты на федеральном уровне.

Правительство Севастополя продолжит направлять предложения в Правительство РФ для дальнейшего расширения федерального перечня пострадавших отраслей.