Предложения Украины и шаги России. ТАСС подводит итоги раунда переговоров в Стамбуле

29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. По словам помощника Президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию, они прошли конструктивно. Тезисы и «выжимки» итогов стамбульского раунда уже обросли слухами и домыслами, поэтому ТАСС расставляет все «по полочкам».

Предполагалось, что переговоры продлятся два дня — 29 и 30 марта — однако, как сообщили источники в российской делегации и в МИД Турции, этот раунд закончен и в среду встречи не ожидается.

«Два шага навстречу» Киеву

По словам Мединского, российская делегация в Стамбуле получила от украинских коллег «понятно сформулированную позицию». Предложения Киева будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту России, после чего Москва даст ответ.

Россия делает «два шага по деэскалации конфликта навстречу» — в политической и военной плоскостях:

— Россия предлагает ускорить возможную встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Если изначально планировалось, что лидеры могут встретиться только после парафирования договора на уровне МИД, то сейчас эти две встречи предполагается провести одновременно;

— российские военные кардинально сократят активность на киевском и черниговском направлениях.

Как именно будет выглядеть сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях, пока неизвестно — подробности российский Генштаб сообщит после возвращения делегации из Стамбула. Однако это, по словам Мединского, не предполагает полной остановки боевых действий.

Мединский назвал огромными шаги Москвы к достижению мира и теперь ждет от Киева «встречного движения». Глава делегации РФ указал, что необходимо пройти еще большой путь, чтобы подготовить договор между Москвой и Киевом на взаимоприемлемых условиях.

Украинские предложения.

Позиция Киева предполагает отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь в состав Украины силовым путем.

Украинские предложения также включают в себя отказ от производства и размещения оружия массового поражения, а также запрет размещать на украинской территории зарубежные военные базы.

Украина согласна зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус, если ей дадут гарантии безопасности, которые «по своему содержанию и своей форме должны быть аналогичны статье пятой» Североатлантического договора. Также это предполагает военную помощь и установление бесполетной зоны после трехдневных консультаций для дипломатического решения вопроса.

В число гарантов, как полагают в Киеве, могут войти постоянные члены Совета Безопасности ООН (в том числе и Россия), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция. Их гарантии при этом не будут распространяться на Крым и Донбасс.

Киев требует, чтобы страны-гаранты не только не препятствовали возможному вступлению Украины в Евросоюз, но и помогали ему сделать это «как можно быстрее».

ВАЖНО, что это лишь предложения украинской стороны. Просто на этот раз все тезисы (даже очень спорные) сформулированы четко. Что ответит Россия?

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