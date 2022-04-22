Предотвратить диверсии. Следком изучит сведения о сотрудниках херсонского подразделения СБУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату запросить у коллег, а затем тщательно проанализировать сведения о сотрудниках херсонского подразделения СБУ, обнаруженные представителями российских силовых структур.

Российские силовые структуры получили полные сведения о личном составе управления Службы безопасности Украины по Херсонской области. В числе указанных лиц могут быть сотрудники, задействованные киевским режимом для совершения диверсий. Следственный комитет в рамках уголовного дела изучит указанные сведения и проверит причастность сотрудников херсонского СБУ к уже задокументированным преступлениям, в частности, в отношении российских военнослужащих, — сообщает пресс-служба Следкома.

Напомним, в Крыму с 11 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, сроком на 15 суток, установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. Скорее, всего, в ближайшие дни он будет продлен. Тем более это актуально на фоне новостей об арестованных диверсантах.