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Предприятие «Вода Крыма» возьмет кредит на 300 миллионов рублей. На что потратят эти деньги
Иллюстрация: regurs24.ru

Предприятие «Вода Крыма» возьмет кредит на 300 миллионов рублей. На что потратят эти деньги

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:13 13.10.2020

Совет министров Республики разрешил ГУП РК «Вода Крыма» взять кредит на сумму 300 млн. рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Совмина.

Распоряжение.

Кредит даст «Генбанк» под 7,83% годовых. Предельный сок – 24 месяца. Намного интереснее, на что «Вода Крыма» собирается потратить эти деньги… Отметим, не на борьбу с утечками и ремонт сетей.

Цели и направление использования заемных средств – пополнение оборотных средств предприятия, оплата за электроэнергию, выплата заработной платы с начислениями, уплата налогов и обязательных платежей в бюджет, оплата товаров, работ и услуг, – сказано в тексте документа.

Отметим, что «Вода Крыма» (следует из бухгалтерского отчета) никогда не удивляла прибыльностью, но ситуации, когда в октябре предприятие бы оформляло кредит «на зарплату и налоги» мы не припомним.

Предприятие «Вода Крыма» возьмет кредит на 300 миллионов рублей. На что потратят эти деньги

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