Предприятие «Вода Крыма» возьмет кредит на 300 миллионов рублей. На что потратят эти деньги

Совет министров Республики разрешил ГУП РК «Вода Крыма» взять кредит на сумму 300 млн. рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Совмина.
Кредит даст «Генбанк» под 7,83% годовых. Предельный сок – 24 месяца. Намного интереснее, на что «Вода Крыма» собирается потратить эти деньги… Отметим, не на борьбу с утечками и ремонт сетей.
Цели и направление использования заемных средств – пополнение оборотных средств предприятия, оплата за электроэнергию, выплата заработной платы с начислениями, уплата налогов и обязательных платежей в бюджет, оплата товаров, работ и услуг, – сказано в тексте документа.
Отметим, что «Вода Крыма» (следует из
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