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Предприятия Белогорского района Крыма смогли адаптироваться к сложным условиям работы
Фото: пресс-служба Госсовета РК

Предприятия Белогорского района Крыма смогли адаптироваться к сложным условиям работы  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 22.06.2020

Город Белогорск и Белогорский район — сельскохозяйственные регионы, которые в экономическом плане пострадали от пандемии новой коронавирусной инфекции в меньшей степени, чем районы Южного берега Крыма. Вместе с тем, многие предприятия Белогорья смогли адаптироваться к сложным условиям и переориентировать свое производство, в том числе на выпуск продукции первой необходимости. Об этом рассказала председатель Комитета по вопросам здравоохранения, депутат, избранный по Белогорскому округу, Анна Рубель по итогам рабочей поездки главы крымского парламента Владимира Константинова в район.

В качестве примера парламентарий привела Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма в с. Крымская Роза, которое во время действия режима повышенной готовности стало выпускать дезинфицирующие средства — кожные антисептики, а «правильные управленческие решения в условиях экономического спада сделали предприятие конкурентоспособным».

Анна Рубель добавила, что некоторые сельскохозяйственные предприятия Белогорского района из-за длительного периода ограничительных мер могут столкнуться с трудностями по сбыту готовой продукции, однако «с ними можно будет справиться благодаря своевременно принятым решениям федеральными и региональными органами исполнительной власти».

Предприятия Белогорского района Крыма смогли адаптироваться к сложным условиям работы  

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