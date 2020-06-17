Предприниматель, ввозивший незаконно машины в Крым, «попал» на штраф в 4 миллиона рублей

Индивидуальный предприниматель, незаконно ввозивший в Крым иномарки, заплатил в федеральный бюджет почти 4 млн. рублей штрафа. Соответствующий приговор суда ранее вступил в силу, передает пресс-служба Крымской таможни.

12 июня 2020 года вступил в силу приговор суда, согласно которому индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере, – говорится в сообщении.

Реализация автомобильных деталей разобранных транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, была выявлена в 2018 году.

В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель (гражданин РФ) вступил в преступный сговор с гражданином Украины «с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере при временном ввозе иностранных транспортных средств». Они привлекли декларантов, которые являлись гражданами Украины. Подельники временно ввезли на таможенную территорию ЕАЭС в Республику Крым иностранные транспортные средства для личного пользования с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. Затем индивидуальный предприниматель разбирал машины и продавал их по запчастям, — напомнила пресс-служба таможни.

Отметим, что суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей. Ущерб, причиненный государству, в виде неуплаченных таможенных платежей в сумме 3 млн. 344 тыс. рублей и пени в сумме 503 тыс. рублей осуждённый возместил в полном объеме.