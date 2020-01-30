Предупрежден – спасен. Минздрав России назвал три лекарства для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV. В нем есть список из трех лекарств широкого действия, рекомендуемых для лечения инфекции (у взрослых).

Речь идет о препаратах: «Рибавирин», «Рекомбинатный интерферон бета Ib» и «Лопинавир/Ритонавир». «Рибавирин» — противовирусное средство, применяют для лечения гепатита С. «Лопинавир/Ритонавир» — используются при лечении ВИЧ, замедляют протекание процессов в организме. «Рекомбинантный интерферон бета-1b» — уменьшает частоту и тяжесть обострения у больных с рассеянным склерозом, замедляет прогресс заболевания.

Российские медики ссылаются на анализ данных по клиническому опыту ведения больных с атипичной пневмонией, связанной с SARS (тяжелым острым респираторным синдромом) и MERS-CoV (ближневосточным острым респираторным синдромом). По данным Минздрава, наиболее частые схемы лечения включают использование этих противовирусных средств.

Напомним, новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. По мнению китайских эпидемиологов, очагом распространения мог стать рынок морепродуктов в городе Ухань. Кроме Китая, случаи заражения также обнаружены в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции, Японии. Число жертв коронавируса – свыше 170 человек, заразились инфекцией более 7 тыс. человек (по официальным данным).