Премьер-министр Крыма обошёл более 50 многоквартирных домов в Ялте

Вице-премьеры и министры республиканского Совмина начали обходить многоквартирные дома в Ялте. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Он также побывал в курортном городе и лично осмотрел более 50 домов.

Пообщался с жителями и старшими домов по улицам Блюхера, Грибоедова, Кирова, Григорьева, переулков Клубный, Колхозный, Крупской и ряда других, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, в ходе встреч со старшими домами и жителями были высказаны проблемные вопросы граждан.

В целом они схожи с теми проблемами, о которых говорили жители домов в Керчи, Евпатории и Алуште. Это работа канализации и ливневок, ремонт внутридворовых дорог, благоустройство прилегающих к домам территорий. Напомню, что в прошлом году Ялта пострадала от подтоплений, в том числе и многоквартирные дома. За это время сделано немало работ для приведения пострадавших домов в надлежащий вид, — отметил Юрий Гоцанюк.

Он также осмотрел ход работ на стадионе «Авангард» в Ялте.

Строительство длилось несколько лет, но по заверению подрядчика работы будут завершены в течение нескольких месяцев. Планируется открыть стадион в апреле этого года. В ходе строительства объекта делаются новые атлетические дорожки, уложен красивый зелёный газон для игры в футбол, построено новое здание, в котором смогут заниматься спортсмены разных видов спорта. Построена новая трибуна для зрителей с новыми креслами, — рассказал глава совмина РК.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!