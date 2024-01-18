Премьер-министр Крыма побывал в подтопленном керченском поселке Героевское

Недавний шторм затопил Нимфейскую дорогу в керченском поселке Героевское. На месте побывал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Угроза появилась из-за частичного размытия временной насыпи, которая не допускала подтопления части поселка Героевское. Уже несколько суток специалисты устраняют последствия погоды. В частности, отсыпают новую дамбу и грейдируют проезжую часть. В настоящее время соответствующая техника осуществляет ликвидацию размытия, – поделился впечатлениями глава республиканского Совмина.

По словам премьер-министра Крыма, после недавнего шторма Нимфейскую дорогу планируют включить в список объектов, пострадавших от чрезвычайной ситуации.

Завтра специалистами будет откачана вода и разровняют дорогу. Грейдировать будут улицы Зои Космодемьянской, Гражданская и Озерная. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, в городе работает оперативный штаб, — подытожил Юрий Гоцанюк.

Фото со страницы ВКонтакте Ю.Гоцанюка.