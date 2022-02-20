Премьер-министр Крыма пошел «по домам». Очередная проверка – на улице Балаклавской в Симферополе

В ходе визита по многоквартирным домам в Симферополе было осмотрено более 40 МКД. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Встречался со старшими домов и жителями. Выслушал все претензии граждан. Были даны поручения администрации города, ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, — рассказал премьер-министр Крыма.

По его словам, основные проблемы о которых рассказали жители домов это расширение контейнерных площадок, залитые водой ямы, через которые сложно проехать транспорту, необходимость благоустройства придомовых территорий, установка детских площадок, обрезка деревьев, ремонт дорог рядом с домом, ливневки.

Также жители ряда домов жаловались на проблемы с отоплением в квартирах и отсутствием горячей воды. Госпредприятие «Крымтеплокоммунэнерго» проведёт необходимые технические испытания и работы по улучшению подачи горячей воды и отопления, — сказал Юрий Гоцанюк.

Он сообщил, что на следующей неделе планируется проведение совещания по проблемным вопросам города Ялты, дома которых обследовали в течении двух недель министры и депутаты. А потом на очереди – Симферополь.

Фото: пресс-служба председателя Совета министров РК.

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