Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Премьер-министр Крыма пошел «по домам». Очередная проверка – на улице Балаклавской в Симферополе

crimeapress_news



реклама в крыму
Премьер-министр Крыма пошел «по домам». Очередная проверка – на улице Балаклавской в Симферополе

Премьер-министр Крыма пошел «по домам». Очередная проверка – на улице Балаклавской в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 20.02.2022

В ходе визита по многоквартирным домам в Симферополе было осмотрено более 40 МКД. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Встречался со старшими домов и жителями. Выслушал все претензии граждан. Были даны поручения администрации города, ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям, — рассказал премьер-министр Крыма.

Премьер-министр Крыма пошел «по домам». Очередная проверка – на улице Балаклавской в Симферополе

По его словам, основные проблемы о которых рассказали жители домов это расширение контейнерных площадок, залитые водой ямы, через которые сложно проехать транспорту, необходимость благоустройства придомовых территорий, установка детских площадок, обрезка деревьев, ремонт дорог рядом с домом, ливневки.

Также жители ряда домов жаловались на проблемы с отоплением в квартирах и отсутствием горячей воды. Госпредприятие «Крымтеплокоммунэнерго» проведёт необходимые технические испытания и работы по улучшению подачи горячей воды и отопления, — сказал Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр Крыма пошел «по домам». Очередная проверка – на улице Балаклавской в Симферополе

Он сообщил, что на следующей неделе планируется проведение совещания по проблемным вопросам города Ялты, дома которых обследовали в течении двух недель министры и депутаты. А потом на очереди – Симферополь.

Узнайте больше:  Представители КФУ станут участниками экспедиции «Приполярный 2022» на Урал

Премьер-министр Крыма пошел «по домам». Очередная проверка – на улице Балаклавской в Симферополе

Фото: пресс-служба председателя Совета министров РК.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.