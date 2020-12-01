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Пресечение 15 краж и 20 задержанных - итоги работы Росгвардии в Крыму за неделю
фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

Пресечение 15 краж и 20 задержанных — итоги работы Росгвардии в Крыму за неделю

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:17 01.12.2020

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Крыму и городу Севастополю пресекли 15 краж из охраняемых объектов, задержали и передали сотрудникам МВД более 20 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений и правонарушений, в том числе, в состоянии алкогольного опьянения. В частности:

  • В Керчи группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии пресекла действия 31-летнего местного жителя, который попытался вынести товар за пределы кассовой зоны, не оплатив его.
  • В Ялте сотрудники Росгвардии задержали в одном из баров города 63-летнего жителя Санкт-Петербурга, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной речью в адрес окружающих людей и провоцировал драку.
  • В одном из увеселительных заведений Евпатории нетрезвый мужчина, разбил стекло в кафе и не захотел оплачивать повреждение имущества. Сотрудники Росгвардии задержали всех правонарушителей и  передали их сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

Пресечение 15 краж и 20 задержанных - итоги работы Росгвардии в Крыму за неделю

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