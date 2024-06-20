Превышение площади участков для ведения личного подсобного хозяйства — причина приостановки регдействий

Превышение установленной законом общей площади участков для ведения личного подсобного хозяйства является причиной приостановки регистрационных действий. О значимых в сфере регистрации нормах земельного законодательства напомнила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

Согласно положениям Федерального закона № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» , гражданин может стать правообладателем участка с видом разрешённого использования « личное подсобное хозяйство » (ЛПХ) общей площадью 0,5 гектара. При этом не обязательно, чтобы это был один цельный участок, их может быть несколько. Совокупная площадь рассчитывается путём элементарного сложения размеров всех участков независимо от вида права на них.

Однако помимо федерального закона вопрос обладания физическими лицами земель для ЛПХ отдельно регулируется субъектами Российской Федерации. Каждый из них наделён полномочиями по увеличению в регионе предельной площади земель для ЛПХ. В Республике Крым согласно закону № 66-ЗРК « О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений » гражданам разрешено владеть дополнительными землями для ведения ЛПХ в размере не более, чем 2 гектара. С обязательным условием, что находиться эти земельные наделы должны за границами сёл, посёлков и городов.

Это значит, что в Крыму граждане могут стать правообладателями вкупе 2,5 гектаров земли под ведение ЛПХ: из них не более, чем 0,5 га должны находиться в границах населённых пунктов и не более 2 гектаров – за их границами.

Соответствие установленных законами норм и правил тщательно проверяется сотрудниками Госкомрегистра при регистрации сделки. В случае превышения допустимых площадей земли на одного гражданина регистрационные действия приостанавливаются, – напомнила Юлия Жиганова.

источник: пресс-служба Госкомрегистра РК