Президент призвал увеличить число участников проектов по повышению производительности труда

Президент РФ Владимир Путин в своем послании к федеральному собранию призвал охватить проектами по повышению производительности труда предприятия несырьевых отраслей экономики страны.
К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых несырьевых отраслях экономики, добавлю все учреждения социальной сферы, необходимо охватить проектами по повышению производительности труда, – заявил Владимир Путин.
Республика Крым по итогу 2023 года перевыполнила целевые показатели национального проекта «Производительность труда». С 2020 года в него были вовлечены 43 предприятия, которые смогли успешно его реализовать и на практике обеспечить темпы роста.
Крымские предприятия получили доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощи в выходе на экспорт.
Наглядный пример: «Крымпласт» – крупнейшее промышленное предприятие Республики, специализирующееся на производстве электроустановочных изделий, тепличной полиэтиленовой пленки, различных пакетов из полиэтилена высокого и низкого давления, товаров народного потребления. «Крымпласт» — участник нацпроекта «Производительность труда».
Участие в нацпроекте сказывается положительно как на сотрудниках, так и на выпускаемой продукции. Удалось оптимизировать ключевые процессы, благодаря которым улучшилось качество и объемы производимых товаров, без значительного увеличения нагрузки на работников. Отмечу, также, что наше предприятие активно развивается в направлении «Промышленный туризм», — отметила руководитель предприятия Любовь Куденко.
У «Крымпласта» большие планы на предстоящие три года – повышение производительности труда не менее, чем на 5%, а за 3 года участия в национальном проекте – на 20%.
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С тегами: экономика Крыма