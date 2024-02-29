Президент призвал увеличить число участников проектов по повышению производительности труда

Президент РФ Владимир Путин в своем послании к федеральному собранию призвал охватить проектами по повышению производительности труда предприятия несырьевых отраслей экономики страны.

К 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий в базовых несырьевых отраслях экономики, добавлю все учреждения социальной сферы, необходимо охватить проектами по повышению производительности труда, – заявил Владимир Путин.

Республика Крым по итогу 2023 года перевыполнила целевые показатели национального проекта «Производительность труда». С 2020 года в него были вовлечены 43 предприятия, которые смогли успешно его реализовать и на практике обеспечить темпы роста.

Крымские предприятия получили доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой и нефинансовой поддержки, налоговым преференциям, помощи в выходе на экспорт.

Наглядный пример: «Крымпласт» – крупнейшее промышленное предприятие Республики, специализирующееся на производстве электроустановочных изделий, тепличной полиэтиленовой пленки, различных пакетов из полиэтилена высокого и низкого давления, товаров народного потребления. «Крымпласт» — участник нацпроекта «Производительность труда».

Участие в нацпроекте сказывается положительно как на сотрудниках, так и на выпускаемой продукции. Удалось оптимизировать ключевые процессы, благодаря которым улучшилось качество и объемы производимых товаров, без значительного увеличения нагрузки на работников. Отмечу, также, что наше предприятие активно развивается в направлении «Промышленный туризм», — отметила руководитель предприятия Любовь Куденко.

У «Крымпласта» большие планы на предстоящие три года – повышение производительности труда не менее, чем на 5%, а за 3 года участия в национальном проекте – на 20%.