При праздничном оформлении Ялты использовались современные AR- технологии

Неофициально, в этом году главная ёлка Ялты признана лучшей в Крыму. Но и весь город оформлен к новогодним, рождественским праздникам как никогда. Уникальные технологии дополненной реальности стали очередным новшеством и секретом успеха.

В преддверии новогодних и рождественских праздников на улицах Ялты установлены эксклюзивные световые конструкции с уникальной интерактивной опцией, интегрированной в праздничные изделия – технология дополненной реальности. AR-технологии – современный тренд, активно развивающийся в Европе, теперь конструкции с дополненной реальностью представлены и в России. Об этом сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Скачав приложение через QR-код, размещенный на изделии, горожане и гости города с его помощью имеют возможность взаимодействовать с дополненной реальностью, делать эффектные фотографии и записывать видео, — отметил глава администрации.

В праздничной конструкции «Пряничный домик», установленной на набережной, дополненная реальность демонстрируется в формате захватывающих видеороликов из жизни Деда Мороза. Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо навести камеру на окна домика, которые являются своеобразными порталами в виртуальный дом Деда Мороза и позволяют через экран телефона украдкой заглянуть в сказочный мир подготовки к Новому году.

Также рядом с праздничной композицией «С Новым годом!», размещенной на набережной, будет установлена световая стойка с интерактивными метками. При наведении камеры смартфона или планшета на экране устройства появятся забавные анимированные персонажи. Можно выбрать одного из них и сфотографироваться, а также снять видео рядом со Снеговиком, Дедом Морозом и другими любимыми сказочными героями. Фотографии с волшебными персонажами можно отправить родным и друзьям, а также поделиться в социальных сетях.

Как работает дополненная реальность? Приложение Мегаполис AR доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

Скачайте приложение «Мегаполис AR» Наведите камеру смартфона на специальную метку, расположенную рядом с конструкцией или на окошки домика. Забавные анимированные персонажи оживут в вашем смартфоне, а в окошках домика вы сможете увидеть сказочные сюжеты из жизни Деда Мороза! Сфотографируйтесь или снимите видео рядом со Снеговиком, Дедом Морозом и другими сказочными героями и поделитесь ими с друзьями в социальных сетях.

По информации ялтинской администрации, в этом году впервые было произведено масштабное праздничное оформление набережной Ялты, центральных улиц города, а также Алупки, южнобережных посёлков. На площадках, где уже совсем скоро начнутся праздничные мероприятия, установлены арки с высокими сводами, рождественские звезды, сказочные деревья и сияющие порталы. Город украсили композиции с подсветкой – светящиеся объемные шары с затейливыми узорами, навесы из гирлянд и яркие фигуры. В центре внимания оказался главный новогодний символ – роскошная шестнадцатиметровая ель на набережной, которая вошла в список самых высоких новогодних ёлок страны. В этом году в Ялте установлены сразу 4 новогодние ели, расположенные в местах проведения праздничных мероприятий и при въезде в город.

Работы по проектированию и монтажу праздничного оформления города выполнены Группой компаний «Мегаполис» (Санкт-Петербург). Все конструкции произведены из качественных материалов и выполнены в соответствии со всеми нормами безопасности, благодаря чему прослужат в течение многих сезонов, украшая главные праздничные локации ЮБК.