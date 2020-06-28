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Приедет ли Владимир Путин открывать грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста

Приедет ли Владимир Путин открывать грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 28.06.2020

30 июня состоится открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту. Об этом подробнее ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Главный вопрос: приедет ли на торжество Владимир Путин?

Как сообщили в Кремле, Президент России не планирует участвовать в церемонии запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту 30 июня. Об этом ТАСС сказал в воскресенье пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Нет, таких планов нет, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщал, что Путин 30 июня планирует принять участие в торжественном открытии Ржевского мемориального комплекса, установленного в Тверской области в память о солдатах Красной армии.

Грузовое сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня, навстречу друг другу пройдут два состава, один с продукцией крымских предприятий, второй — с горючим, удобрениями и рельсами со стороны Краснодарского края.

Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года президент РФ принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью, по которому регулярно курсируют пассажирские поезда.

Приедет ли Владимир Путин открывать грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста

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