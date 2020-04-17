Приехал в Крым, но предоставил недостоверную информацию? Админпротокол и штраф

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что будет принят нормативный акт в отношении лиц, прибывших в Крым из других регионов страны и предоставивших в анкете недостоверную информацию.

Обсудили с главами МВД РК и Прокуратуры РК, что сегодня до конца рабочего дня будет разработан и согласован нормативный акт в отношении приезжих, которые предоставляют ложную информацию о месте пребывания в Крыму и, соответственно, не соблюдают в дальнейшем положенный режим самоизоляции, — пояснил Глава Крыма.

При этом, по словам Сергея Аксёнова, для данной работы будет создана отдельная группа из сотрудников правоохранительных органов, которая сможет выборочно проверять информацию, предоставленную приезжими.

Факт обмана можно установить, выезжая на адреса, которые указали граждане. И если, например, путем опроса соседей окажется, что информация ложная, то этого должно быть достаточно, чтобы составить протокол, направить дело в суд, — уточнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов добавил, что штрафы в данном случае должны быть максимальными: до 30 тысяч рублей.