Принят закон о присвоении званий ветеранов военной службы жителям Крыма и Севастополя

Для жителей Крыма и Севастополя военная служба в украинской армии и специальных органах (до воссоединения с Россией) будет засчитываться в стаж, необходимый для получения звания ветерана военной службы. Это — главное в принятых поправках в Федеральный закон «О ветеранах».

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон «О ветеранах», регулирующий порядок присвоения звания «Ветеран военной службы» жителям Крыма и Севастополя. В соответствии с законом звание будет присваиваться «военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), постоянно проживавшим в Автономной Республике Крым и городе Севастополе на день принятия в РФ Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя, проходившим военную службу в дислоцированных на территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя частях и организациях Вооруженных сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба. При этом для них также сохраняется действующее правило присвоения данного звания: 20-летний стаж военной службы и наличие государственных наград, почетных званий СССР и РФ или ведомственных знаков отличия, — сообщает пресс-служба Госдумы.

Кроме того, закон конкретизирует присвоение звания «ветеран военной службы» тем, что получил во время несения службы ранения или увечья. Его смогут получить те, кто проходил «военную службу в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, Вооруженных силах СССР, Объединенных Вооруженных силах государств — участников СНГ, созданных в соответствии с Уставом СНГ».

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.