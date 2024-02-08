Прирост сбережений крымчан в прошлом году стал максимальным за последние три года

По данным на 1 января 2024 года, средства жителей Республики Крым в банках составили 206,5 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это на 37,8% больше, чем годом ранее. Прирост сбережений в регионе стал максимальным за последние три года и по-прежнему превышает показатель по ЮФО (30,4%) и России в целом (22,5%). Такой приток средств на банковские счета связан с ростом доходности депозитов на фоне повышения процентных ставок по ним.

Кредитная активность крымчан в прошлом году также была на повышенном уровне. В 2023 году жители региона получили в банках 118,4 млрд рублей кредитов. Это в 1,6 раза больше, чем в 2022 году. Одна из причин – двукратный рост выдачи ипотечных жилищных кредитов. За год их было предоставлено на сумму 32,7 млрд рублей, а количество сделок почти в 1,8 раза превысило показатель 2022 года.

Такой высокий спрос на ипотеку во второй половине года прежде всего связан со стремлением крымчан успеть оформить кредит до пересмотра условий льготного кредитования, в частности – до повышения суммы первоначального взноса. Отмечу, что в декабре средняя процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в регионе была достаточно низкой – 7,3% годовых. Это связано с высокой долей льготных кредитов в общем объеме выдачи, – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков.

Объем выданных потребительских кредитов за 2023 год по сравнению с 2022 годом вырос в 1,4 раза и составил 85,7 млрд рублей.

В целом кредитный портфель жителей Крыма на начало 2024 года превысил 135 млрд рублей, что почти на 35% больше, чем на ту же дату прошлого года. В частности, портфель ипотечных жилищных кредитов составил 69,5 млрд рублей, показав рост на 46,4%, потребительских – 65,5 млрд рублей, что на 24,4% больше, чем на 1 января 2023 года.