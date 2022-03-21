«Присесть» можно не только за фейки об армии, но и о государственных органах России

В частности, об их работе за рубежом.

Госдума во вторник рассмотрит поправки в законодательство об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов России за рубежом; штрафы составят до 5 миллионов рублей, максимальные сроки лишения свободы до 15 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Согласно поправкам, статью 207.3 УК РФ предлагается распространить и на «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами» России.

Подобное по аналогии с ответственностью за фейки о Вооруженных Силах РФ будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо «с искусственным созданием доказательств обвинения» или «из корыстных побуждений«, либо «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды«, — наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если же упомянутые деяния повлекли тяжкие последствия, то они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, говорится в поправках.

Также поправки вносятся и в статью 280.3 УК РФ. Наказание предусматривается за «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ«. В этом случае штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо возможно лишение свободы на срок до 3 лет.

Если эти действия повлекут смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, — то наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Поправки вносятся и в Кодекс об административных правонарушениях, в статью 20.3.3. Так, публичные действия, «направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ» повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Предусмотрено наказание за случаи, когда такие действия сопровождаются «призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи«.

В этих случаях они влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что эти нормы коснутся всех, «кто защищают интересы России за ее пределами — неважно носят они погоны или нет», например, это посольства, торгпредства и дипучреждения, представительства Россотрудничества, Росгвардии и МЧС.

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