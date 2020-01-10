Пришёл в банк за одним — получил другое… Как не оказаться с мисселингом в кармане

Термин «мисселинг» довольно юный. Однако на самом деле он давно знаком многим из нас. Суть его в подмене продукта — человек приходит в банк за одним, а по факту получает совсем другое.

Под видом, например, вклада в кредитной организации клиенту могут продать полисы инвестиционного страхования жизни, паи ПИФов, инвестиции в ценные бумаги и так далее.

Кто-то из клиентов вовремя снимает «галочки» в подписываемых документах, а кто-то обнаруживает подвох уже по факту, когда доказать, что он был введен в заблуждение, практически невозможно.

Реально ли избавиться от мисселинга, и как не стать жертвой такого обмана, рассказал управляющий Отделением по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан:

Сразу же вопрос, как к представителю банковского мегарегулятора — можно ли считать мисселинг нарушением закона?

Формально – нет. Но по своей природе – да. Ставки по депозитам за последнее время сильно упали, и сотрудники банков нередко предлагают другие, вообще не банковские финансовые продукты под видом «более доходного вклада». При этом далеко не всегда сообщают о принципиальных отличиях этих продуктов от вкладов. Иногда предлагается комбинированный вариант: часть денег советуют положить на депозит, а часть – инвестировать в другие инструменты. Доходность по всем этим продуктам действительно может оказаться выше, чем по депозитам. Но и риски выше: процент не гарантирован, а вложения не попадают в систему страхования вкладов. Кроме того, есть много неприятных нюансов, связанных с условиями досрочного расторжения договоров подобных услуг.

Но это же похоже на обман?

Безусловно. По сути, в описанных случаях банки выступают агентами страховщиков. Они продают их продукты и получают за это комиссионные. Подобные техники практикуются не только в офисах некоторых кредитных организаций. Мисселинг может быть обнаружен и в страховой компании, и в брокерской фирме. Но, к сожалению, если посмотреть на статистику жалоб в Центральный банк Российской Федерации от потребителей, чаще всего мисселинг происходит в банках. Люди приходят в банковские отделения, доверяя им и чувствуя себя юридически защищенными, и не подозревают, что менеджер может оказаться не совсем добропорядочным. И клиент получает совершенно другой финансовый продукт, условия которого в будущем могут стать для него неприятным сюрпризом.

То есть, клиент попадает на удочку заманчивых обещаний? Жажда наживы?

Денег много не бывает, есть и такая пословица. Поэтому, конечно, определяющим в решении подписать договор с большой доходностью чаще всего бывает именно желание получить больше денег. Если у вас уже есть финансовая подушка безопасности, и вы готовы к инвестиционным рискам, то можете попробовать разные инструменты. Только сначала внимательно изучите все их особенности. Если нет твердого финансового тыла – лучше не рисковать. И ни в коем случае не нужно в погоне за доходом вкладывать последние деньги в непростые финансовые продукты.

Как избежать опасности стать жертвой мисселинга?

Нужно постоянно повышать уровень собственной финансовой грамотности, и не стесняться быть более щепетильным при изучении и подписании финансовых документов. Самое эффективное средство – всегда внимательно изучайте договор и приложения к нему. Иногда банковский договор может насчитывать более десяти страниц, и сидя перед менеджером, многим из нас либо неудобно штудировать его, либо некогда. Но когда речь идет о деньгах, не стоит торопиться. Подписывайте договор только в том случае, если вам понятны все его пункты. Уточняйте досконально все ответы, прописывайте их в договоре. В противном случае лучше отказаться от сомнительного продукта или услуги. Кроме того, есть удобный прикладной сайт Fincult.info, где простым языком рассказано о разных финансовых инструментах.

Есть ли какие-то надзорные инструменты в отношении нарушителей наших прав?

Есть. В первую очередь, это базовый стандарт защиты прав потребителей услуг страховщиков, в котором прописаны обязательные требования к процедурам продажи услуг, и к агентам, которые должны информировать клиента обо всех возможных рисках. Его обязаны исполнять все страховые организации, а также банки, которые выступают в качестве агентов-страховщиков при продаже страховых продуктов. За нарушения норм и требований стандарта страховым компаниям грозят штрафы, приостановление и даже отзыв лицензии.

Клиенту обязаны вручить короткую и ясную памятку, где отражена вся самая важная информация о продукте. В частности, в памятке должно быть указано, что, к примеру, полис страхования жизни не является депозитом, что эти инвестиции не защищены государством, и что инвестиционный доход по полису инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) предсказать невозможно, а при досрочном расторжении договора человек может получить меньше, чем внес.

Кроме того, в прошлом году вступили в силу изменения в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации». В соответствии с ними, мегарегулятор вправе проводить контрольное мероприятие, если имеются признаки нарушения банком прав клиентов.

Куда жаловаться, если наши права нарушают?

Если вы считаете, что банк, страховая компания, негосударственный пенсионный фонд или микрофинансовая компания нарушают ваши права, обращайтесь в Центральный банк Российской Федерации. Проще и быстрее всего оформить обращение в интернет-приемной на официальном сайте cbr.ru. Для подачи обращения по телефону можно позвонить в колл-центр: 8-800-300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России).

Кроме того, помните, что покупатель имеет право отказаться от страховки в так называемый «период охлаждения», который действует 14 календарных дней. Страховщик обязан вернуть страховую премию полностью или частично, пропорционально сроку действия договора, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора.

Читаем договор внимательно: