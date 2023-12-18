Приставы взыскали с жителя пгт. Кировское долг по алиментам на общую сумму 523 тысячи рублей

Житель пгт. Кировское, который не перечислял алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, накопил перед ним долг на общую сумму 523 тыс. рублей.

Не желая мириться с таким порядком вещей, гражданка Н. — мать ребенка, подала в суд на гражданина К. и после рассмотрения дела суд обязал нерадивого отца оплатить долг по алиментным платежам в полном объеме. Однако выполнять судебное решение гражданин К. не торопился и в результате чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Кировскому и Советскому районам ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении него исполнительное производство. Ознакомившись с постановлением сотрудника органов принудительного исполнения , житель Кировского предпочел и дальше игнорировать нужды своего сына.

С целью побудить гражданина К. к оплате имеющейся задолженности по алиментам судебный пристав исполнитель отделения арестовал банковские счета должника и временно ограничил его в праве выезда за пределы России. Несмотря на это, гражданин К. соответствующих выводов не сделал и продолжил уклоняться от оплаты долга по алиментам. Вследствие чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Кировскому и Советскому районам ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю привлек должника к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и передал материалы для рассмотрения в суд. Согласно вынесенного судебного решения гражданину К. было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. Отбыв наказание, должник по-прежнему не перечислял денежные средства на содержание своего сына. Судебный пристав исполнитель-отделения рассмотрел вопрос уже о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, о чем и проинформировал последнего, — отмечают в ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю.

Опасаясь столкнуться с более жестким наказанием, отмечают в ведомстве, гражданин К. изыскал требуемую сумму и в кратчайшие сроки оплатил задолженность по алиментам, в полном объеме, переведя денежные средства на депозитный счет отделения судебных приставов.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю