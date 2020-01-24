Прямые авиарейсы между Симферополем и Иркутском возобновятся в апреле

Прямые авиарейсы между Симферополем и Иркутском начнут выполняться с 25 апреля. Авиасообщение между столицами Республики Крым и Иркутской области откроется впервые с 2017 года.

Рейсы запустит авиакомпания S7 Airlines. Весной они будут выполняться раз в неделю по субботам, в июне частота увеличится за счет запуска еще одного рейса в понедельник. Прямое авиасообщение между Симферополем и Иркутском продлится до 24 октября 2020 года. Перелеты будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Билеты, в том числе по субсидированным тарифам, уже поступили в продажу. Приобрести билеты по субсидируемым тарифам могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Специальные тарифы также доступны инвалидам I группы любого возраста, инвалидам с детства II и III группы и их сопровождающим.

СПРАВКА: S7 Airlines входит в ТОП-100 лучших авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе в авторитетном международном рейтинге Skytrax. В 2019 году S7 Airlines признана лучшей российской авиакомпанией по версии National Geographic Traveler Awards и вошла в топ-5 самых пунктуальных европейских авиакомпаний в рейтингах авторитетных аналитических агентств OAG и Cirium. Авиакомпания входит в Группу компаний S7, которые в 2019 году перевезли более 17,9 млн пассажиров.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года воздушная гавань ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

С 16 апреля 2018 года все рейсы обслуживаются в новом современном аэровокзальном комплексе. Терминал аэропорта Симферополь, площадью более 78 тыс. кв. метров возвели в чистом поле за рекордные 22 месяца. Он стал одним из самых крупных реализованных инвестиционных проектов в Крыму. Терминал рассчитан на обслуживание до 3 650 пассажиров в час или 6,5 млн человек в год. Благодаря силуэту, напоминающему «морскую волну», терминал стал одним из самых узнаваемых символов Крыма.