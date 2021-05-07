Прямые авиарейсы в Крым открылись еще из шести городов

Аэропорт «Симферополь» в первую неделю мая начал обслуживать авиарейсы из Ноябрьска, Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя, Липецка и Иваново. География полетов в Крым расширилась до 38 направлений.

Прямое авиасообщение с Надымом (Ямало-Ненецкий автономный округ) запущено впервые в современной истории аэропорта. Рейсы в Крым будут осуществляться каждый вторник, а в обратном направлении — каждую среду на комфортабельных лайнерах Airbus А320. Авиасообщение продлится до 29 сентября. Направление обслуживает авиакомпания «Ямал», — отмечают в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Этот же перевозчик в мае возобновил рейсы в Симферополь из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда. Из Ноябрьска до 26 сентября рейсы в аэропорт крымской столицы будут осуществляться по субботам, в обратном направлении — по воскресеньям. Рейсы в Симферополь из Салехарда запланированы по средам и воскресеньям, обратно — по понедельникам и четвергам. Авиасообщение продлится до 30 сентября. С 6 мая начались полеты в Крым из Нового Уренгоя. До 24 сентября рейсы в Симферополь будут выполняться в четверг, в обратном направлении — в пятницу.

Рейсы из Липецка и Иваново начала выполнять авиакомпания S7 Airlines. Полеты между Липецком и Симферополем запланированы по понедельникам и четвергам до 30 сентября. Рейсы из Иваново в Крым и обратно продлятся до 28 сентября: по вторникам и субботам. По сравнению с прошлым годом их частота вырастет с одного до двух раз в неделю.