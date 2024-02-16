Проблема обеспечения крымских льготников лекарствами должна быть решена в феврале

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил решить до 1 марта вопросы, связанные с обеспечением крымчан льготными лекарственными препаратами. Как пообещал министр здравоохранения РК, ситуация стабилизируется в течение следующей недели.

Ожидается большое поступление лекарств, в том числе для лечения сахарного диабета и онкологических заболеваний. Логистика будет отработана, препараты будут доставлены в аптечные пункты по месту назначения, – проинформировал министр здравоохранения РК.

Сергей Аксёнов раскритиковал работу горячей телефонной линии ГУП РК «Крым-Фармация».

Проверка показала, что на линию практически невозможно дозвониться, а если и дозвонился, то время ожидания ответа занимает до 15 минут. Такое положение дел недопустимо, – подчеркнул Глава Республики.

Он поставил задачу повысить качество работы операторов, принимающих звонки от граждан, в срочном порядке.