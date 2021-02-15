Проблема соленого озера Старое на севере Крыма: пути решения

В минпроме РК обсудили возможность использования озера Старое.

Министр промышленной политики РК Александр Трянов провел рабочий выезд в город Красноперекопск, в ходе которого обсудил возможность использования озера Старое, на базе которого создано АО «Бром».

Восточная часть озера Старое является сырьевой базой АО «Бром», куда закачивается концентрированная рапа из Западного Сиваша. Западная часть озера Старое используется как промышленный накопитель шлама (твердых отходов производства). Озеро отнесено к водным объектам и внесено в государственный водный реестр, в связи с чем АО «Бром» не имеет возможность получить лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, используя озеро Старое в качестве накопителя, так как действующим законодательством запрещено хранение отходов производства в водных объектах. Для оформления разрешительных документов, предприятию необходимо исключить оз. Старое из реестра водных объектов Российской Федерации. Запрет на использование озеро Старое может привести к остановке предприятия, — рассказали о проблеме озера в минпроме РК.

Проблему обсудили заместитель министра экологии и природных ресурсов РК Юлия Бобарева, заместитель главы администрации Красноперекопского района Александр Афанасьев, генеральный директор АО «Бром» Роман Копьев, представители минпрома Крыма. Подведя итог обсуждению, участники мероприятия пришли к решению, оказать предприятию консультационную помощь в оформлении экологических документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СПРАВКА: АО «Бром» (г. Красноперекопск) является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым (трудоустроено свыше 500 человек) и самым крупным производителем бромосодержащих химических соединений в СНГ и Восточной Европе, выпускаемая продукция занимает 6% от доли мирового рынка. АО «Бром» было основано в 1932 г. на базе озер Старого и Красного. Озеро Старое используется АО «Бром» в качестве промышленного накопителя сырья, в связи с чем землям акватории озера Старое был присвоен статус «промышленных».