Проблемы Керчи обозначены. Очередь за Евпаторией

Глава РК Сергей Аксёнов провел рабочее совещание о проблемных вопросах Керчи. Одним из вопросов стало возможное повышение тарифов.

Только общее собрание жильцов легитимно в плане принятия решений. Управляющие организации не имеют полномочий по назначению тарифов на уборку и обслуживание территории в одностороннем порядке. Гражданам должны быть предложены на выбор тарифы с пояснением, какой объем работ будет выполняться за каждую определенную сумму, — отметил Глава Крыма.

Как было озвучено в ходе совещания, системная работа по выполнению поставленных ранее задач и обходу территорий муниципалитета будет продолжена.

Также Сергей Аксёнов поручил до 15 февраля разместить на сайтах администраций всех муниципалитетов республики актуальную информацию о реализуемых мероприятиях с указанием адресов и сроков.

Глава Республики дал указание администрации Керчи и министерству экологии и природных ресурсов РК проработать вопрос благоустройства пляжных зон и прилегающих территорий. Он выступил с инициативой проведения высадки зеленых насаждений во время субботников, поскольку в городе есть обширные территории, которые требуют озеленения. Еще до 1 июня необходимо навести порядок в городских лесах.

Комментируя слова главы администрации Керчи Святослава Брусакова о проведенных работах по очистке ливневок, Сергей Аксёнов выразил надежду, что инциденты с затоплением города в будущем не повторятся. Глава РК сообщил, что в 2022 году в Керчи запланирован ремонт более 100 придомовых территорий.

Перед Республикой стоит амбициозная задача по ремонту 500 придомовых территорий в год, в том числе до 150 территорий в городе Керчи ежегодно, — уточнил Аксёнов.

В ходе доклада врио министра здравоохранения Константина Скорупского стало известно, что в течение месяца будут дополнительно развернуты три бригады скорой медицинской помощи, которые снизят нагрузку на работающие экипажи, увеличат количество обслуживаемых вызовов, а также сократят время приезда скорой.

Правительство держит ситуацию на контроле, техники более чем достаточно: благодаря Президенту недавно мы получили более 180 новых карет скорой помощи. Часть старой техники также в рабочем состоянии, как резерв ее можно задействовать в любом направлении, при необходимости будет задействован муниципальный транспорт, волонтеры. При этом проблему нехватки водителей сможем решить при содействии министерства транспорта РК и ГУП РК «Крымтроллейбус», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма поручил министерству промышленной политики РК к 1 марта обеспечить промежуточные результаты по итогам стабилизации цен на продукты питания на объектах НТО. Кроме того, Сергей Аксёнов рекомендовал разместить в одном помещении все ресурсоснабжающие организации города.

Следующее рабочее совещание о проблемах муниципального образования пройдет в Евпатории.

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