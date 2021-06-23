Продолжается поставка медоборудования в учреждения здравоохранения Крыма

В медицинские учреждения Крыма продолжается поставка специального медицинского оборудования для качественного и своевременного оказания услуг гражданам с целью предупреждения болезней на ранних стадиях. Закупка и поставка необходимого оборудования осуществляется с целью реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» и ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. Ефетова» поставлено следующее оборудование: портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги, гематологический анализатор для экспресс-лаборатории, анализатор газов крови и электролитов, операционный микроскоп, УЗИ-аппарат экспертного класса, аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии, — сообщили в региональном проектном офисе Главного управления по реализации национальных проектов.

В этом году запланирована покупка 53 единиц оборудования и медицинских изделий в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» и ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова».

Общий объём предусмотренных средств на реализацию указанного регионального проекта в 2021 году составляет 287 млн. рублей, а по нацпроекту «Здравоохранение» в целом 955 млн. рублей.