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Проект «Борьба с сахарным диабетом»: в крымские больницы поставлено новое оборудование

Проект «Борьба с сахарным диабетом»: в крымские больницы поставлено новое оборудование

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:25 28.12.2023

Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, крымские больницы дооснащены оборудованием в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

В 13 лечебных учреждений Крыма, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий, поставлены 14 анализаторов гликированного гемоглобина. Это оборудование для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом, — сообщил глава республиканского минздрава.

Проект «Борьба с сахарным диабетом»: в крымские больницы поставлено новое оборудование

Общая стоимость нового оборудования — 22 млн. рублей. Аппараты поставлены в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу, Джанкойскую, Красногвардейскую, Бахчисарайскую, Белогорскую, Черноморскую, Ленинскую, Первомайскую, Кировскую центральные районные больницы, а также в Советскую районную больницу, Старокрымскую районную больницу им. Н. М. Амосова, Нижнегорскую районную больницу и Феодосийский медицинский центр.

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Проект «Борьба с сахарным диабетом»: в крымские больницы поставлено новое оборудование

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